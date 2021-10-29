Malezya şirketlere yönetim kurullarında kadın yönetici bulundurma zorunluluğu getirdi

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Malezya'da borsada işlem gören şirketlerin gelecek yıldan başlayarak yönetim kurullarında en az bir kadın idareci bulundurmaları zorunlu olacak.

Maliye Bakanı Tengku Zafrul Abdul Aziz, Cuma günü yaptığı açıklamada, Malezya borsasında işlem görenlerin yaklaşık dörtte biri olan 250 kadar şirketin yönetim kurullarında hâlâ kadın bulunmadığını söyledi.

Bakan, parlamentoda gelecek yılın bütçesini açıklarken yeni politikanın "karar alma süreçlerinde kadınların rolünü takdir etmeyi ve (yönetim kurullarının) liderliğinin yanı sıra etkinliğini güçlendirmeyi" hedeflediğini belirtti.

Tengku Zafrul Abdul Aziz, "Kadınların ekonomiye katkısı hiçbir zaman inkâr edilmedi ama güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Karar, borsada işlem gören büyük şirketler için Eylül 2022'de, diğer şirketler için Haziran 2023'te yürürlüğe girecek.

Şirketlerin yönetim kurullarında kadınlar için kota ayrılması Batı ülkelerinde yaygın bir uygulama olsa da Asya ülkelerinde nadir görülüyor.