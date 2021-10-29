Kraliçe Elizabeth'e doktorlar iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti

Jo Couzens

BBC

19 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doktorların tavsiyesi üzerine iki hafta daha dinleneceği ve bu süre zarfında resmi ziyaretlerde bulunmayacağı açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in bu sırada internet üzerinden görüşmeler de dahil olmak üzere bazı hafif görevler üstlenebileceği kaydedildi.

Saray, Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nın beri ölen İngiliz askerlerinin anıldığı 14 Kasım'daki törene katılmaya "kesin niyetli" olduğunu söyledi.

Kraliçe, doktorların birkaç gün dinlenmesi tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etmiş ve ardından "ön tetkikler" için 20 Ekim'de geceyi hastanede geçirmişti.

Kraliçe, Salı günü internet üzerinden büyükelçilerle görüşerek görevlerine devam etmişti.

Fakat bu hafta, Glasgow'da gelecek hafta gerçekleşecek COP26 İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı.

Buckingham Sarayı bunun yerine önceden kaydedilmiş bir görüntülü mesaj aracılığıyla katılımcılara sesleneceğini söyledi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Doktorlar, Majesteleri'nin bu süre zarfında bazı sanal görüşmeler de dahil olmak üzere hafif, masa başı görevler üstlenmeye devam edebileceğini, ancak herhangi bir resmi ziyarette bulunmamasını tavsiye ettiler" denildi.

Kraliçe Elizabeth'in bu koşullarda 13 Kasım Cumartesi günü Royal Albert Hall'da gerçekleşecek Anma Günü'ne katılamayacağı açıklandı.

Kraliçe, 19 Ekim'de Windsor Kalesi'nde Küresel Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Ertesi gün Kuzey İrlanda'ya planladığı ziyaretin iptal edildiği ve Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeyi "gönülsüzce" kabul ettiği bildirildi.

Buckingham Sarayı daha sonraki bir açıklamada Kraliçe'nin, "ön tetkikler" için Çarşamba gecesi hastanede kaldığını ve ertesi gün Windsor Kalesi'ne döndüğünü bildirdi.

Kraliçe son sekiz yılda ilk kez geceyi hastanede geçirdi.