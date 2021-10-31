Erdoğan ve Biden görüşmesi Roma'da gerçekleşti

46 dakika önce

Kaynak, Anadolu Agency

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Roma'daki G 20 zirvesinde ikili görüşme için bir araya geldi. 20 dakika olarak planlanan görüşme, 70 dakikaya yakın sürdü.

Liderler arasındaki görüşmenin Glasgow'daki iklim zirvesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İki ülke, son yıllarda tarihlerindeki en gergin dönemlerden birini geçiriyor.

İki liderin görüşmesinde öncelikli konunun, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve Türkiye'nin karşılığında istediği F-16'lar olması bekleniyor.

Bu konu iki lider görüşme öncesi fotoğraf çektirirken de bir medya mensubu tarafından Biden'a yöneltildi.

ABD lideri, "Türkiye'ye F-16 vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 uzun menzilli füze savunma sistemi satın aldığı için programdan çıkarılmıştı. Şimdi Ankara, programdan çıkarılana kadar ödediği 1,4 milyar doların tazmin edilmesini talep ediyor.

Türkiye ile ABD arasında yeni F-16 savaş uçakları satın alınması ve var olanların modernizasyonunun yapılması için görüşmeler ise sürüyor.

Ancak iki ülke arasında uzlaşma sağlansa bile ABD Kongresi'nin bu satışa onay vermesi gerekiyor.

Görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Anthony Blinken da katılıyor.

Roma'daki görüşme iki liderin yaptığı ikinci yüz yüze görüşme oldu.

'40 F-16 istendi'

Görüşmeden birkaç gün önce ABD Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması çağrısında bulundu.

Reuters bu ay Türkiye'nin ABD'ye 40 F-16 savaş uçağı satın alma ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu için talepte bulunduğunu bildirmişti.

Türkiye daha önce 100'den fazla F-35 savaş uçağı siparişi vermiş ancak ABD Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 füzeleri satın alması sonrası 2019'da bu programdan çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" demişti.