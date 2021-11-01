Tokyo'da Joker kılığındaki saldırgan trende 17 yolcuyu yaraladı: 'Cadılar Bayramı şakası zannettik'

1 Kasım 2021, 16:39 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Kaynak, Reuters

Tokyo'da Cadılar Bayramı'nda Joker kostümüyle trene binen 24 yaşındaki bir erkek, yolculara saldırdı.

Japonya medyası, polisin 17 kişiyi yaralayan saldırganı yakaladığını bildirdi.

Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu, yaşlı bir erkeğin bilincini kaybettiği belirtiliyor.

Yine Japonya medyasına göre, polise Haziran ayından beri birisini öldürmek istediğini söyleyen saldırgan, suçu idama mahkum edilmek için işledi.

Görgü tanıkları; eşil gömlek ve mor takım elbise giyen şüphelinin, şeffaf bir sıvı püskürttüğü vagonu ateşe verdiğini söyledi.

Sosyal medyada yayılan video kaydında, yolcuların saldırgandan kaçarken, hareket halindeki trenin vagonları arasından zar zor geçtikleri, trenin acil durum freni yapması sonrası camlardan dışarı atladıkları görülüyor.

'Başta Cadılar Bayramı şakası zannettik'

Videolardan birini kaydeden ve Japonya'nın ulusal kanalı NHK'ye konuşan Shunsuke Kimura, yaşananların korkunç olduğunu söyledi.

Kimura, "Tren kapıları kapalıydı ve olacakları tahmin etmiyorduk. Trenin pencerelerinden atlamak zorunda kaldık" dedi.

Japon Yomiuri gazetesine konuşan bir görgü tanığı ise saldırıyı ilk başta bir Cadılar Bayramı şakası zannettiğini söyledi.

Görgü tanığı, daha sonra elinde uzun bir bıçağı yavaşça sallayarak yürüyen bir erkek gördüğünü aktardı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Video from the incident shows people jumping out of the train as it fills with smoke

NHK'ye göre şüpheli, Haziran'da işinden istifa etmek zorunda kaldı ve arkadaşlarının çoğu ile arası açıldı.

Şüphelinin Batman filmindeki Joker gibi giyinmesinin nedeni ise Joker karakterine özenmesiydi.

Batman'in baş düşmanı Joker'in popüler filmi 2019'da gösterime girmişti.

Kaynak, WARNER BROS

Filmde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Joker, trende kendisini taciz edenlere saldırıyordu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Ağustos ayında yine bir trende düzenlenen saldırıda 10 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.