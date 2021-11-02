Afganistan: Kabil'de patlamalar ve silah sesleri

57 dakika önce

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammed Davud Han Askeri Hastanesi'nin yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği ve ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bölge yakınlarına yaşayanların paylatığı fotoğraflarda olay yerinden dumanların yükseldiği görüldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan askeri hastanede görevli bir doktor "Hastanenin içindeyim. İlk kontrol noktasından büyük bir patlama sesi geldi. Güvenli odalara gitmemiz istendi. Silah sesleri duyuyorum" dedi.

Bu konuşmanın ardından ikinci bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Bir Taliban Sözcüsü patlamaları doğrularken "Bir patlama, askeri hastanenin kapısında meydana geldi, ikincisi de bu hastanenin yakınlarında. İlk bilgilerimiz böyle. Daha sonra daha fazla ayrıntı paylaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanlı Sözcüsü Kari Sair Hosti de "Patlamada ölen ve yaralananlar var, ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" diye konuştu.