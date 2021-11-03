İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilerin liderine bir yıl Roma'dan uzaklaştırma cezası verildi

Övgü Pınar

Roma

21 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Puzzer, geçen ay Trieste'de düzenlenen gösterilere öncülük etmişti.

İtalya'da Covid sertifikası karşıtı gösterilerin öncülerinden biri olan liman işçisi Stefano Puzzer'e 1 yıl boyunca Roma'dan uzaklaştırma cezası verildi.

Geçen ay Trieste kentinde liman işçilerinin gösterilerine öncülük eden Puzzer, Salı günü Roma'da bir meydanda stand kurmuştu. Parlamento yakınlarındaki Piazza del Popolo meydanında oturma eylemi başlatan Puzzer, siyasetçiler kendisine yanıt verene kadar meydanda kalmayı planlıyordu.

Puzzer meydana kurduğu standa, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ABD, AB ve Rusya isimlerinin yazılı olduğu sandalyeler de yerleştirmişti.

Roma Emniyet Müdürlüğü, eylemini izinsiz yaptığı gerekçesiyle Puzzer'e Çarşamba akşamına kadar Trieste'ye dönmesi talimatı verdi ve bir yıl boyunca Roma'da kalmasını yasakladı.

Puzzer ilk yaptığı açıklamada karara uyarak Trieste'ye döneceğini söyledi.

İtalyan hükümetinin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla, 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlara Covid sertifikası zorunluluğu getirilmişti.

Aşı, negatif test sonucu ya da hastalığı geçirip iyileşme kanıtı olan Covid sertifikasına sahip olmayan çalışanların maaşsız işten uzaklaştırma ve 1500 euro'ya kadar para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Hükümetin bu kararı ülkede aşı karşıtları ve Covid belgesi zorunluluğuna itiraz edenler tarafından protesto edilmişti. Kuzeydeki liman kenti Trieste'de de liman işçileri birkaç gün boyunca gösteri düzenlemişti. Triesteli liman işçilerinin gösterisine Stefano Puzzer öncülük ediyordu.

'Bizim gibi insanlar'

15 Ekim Koordinasyonu isimli bir harekete önayak olan Puzzer, daha sonra da ülke çapındaki Covid sertifikası karşıtlarını bir araya getirmek amacıyla "Bizim gibi insanlar" isimli bir grup kurmuştu.

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Covid sertifikası karşıtı gösterilerin en tanınmış isimlerinden biri haline gelen Stefano Puzzer'e Roma'dan uzaklaştırma cezası verilmesi destekçilerinin tepkisini çekti.

Sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına giren bu habere çok sayıda tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Puzzer'e uygulanan yaptırımın diktatörlüğe yakışır bir karar ve otoriterliğe sürüklenme belirtisi olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

45 yaşındaki Puzzer, kendisinin koronavirüs aşısı yaptırdığını ancak Covid belgesinin zorunlu kılınmasına karşı çıktığını söylüyor.

Koronavirüs salgınını ilk tecrübe eden Batılı ülke olan İtalya'da özellikle ilk dalgalar çok ağır geçmiş, sıkı kapama tedbirleri uygulanmıştı. Hükümet, sosyal ve ekonomik hasara yol açan bu tedbirlere yeniden ihtiyaç duyulmaması için Covid sertifikası şartının gerekli olduğunu belirtiyor.