Küresel enerji krizinin nedenleri ne?
Küresel enerji krizinin nedenleri ne?
Çin'de fabrikalar üretimi azaltıyor, Avrupa'da doğal gaz zamlanıyor, birçok ülkede elektrik kesintileri yaşanıyor...
Dünya, Covid-19 salgının neden olduğu kapanmaların ardından açılırken, kendini ciddi bir enerji krizinde buldu.
Krizin sebepleri ve hükümetlerin atması gereken adımlar neler?
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