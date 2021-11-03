Küresel enerji krizinin nedenleri ne?

Küresel enerji krizinin nedenleri ne?

Çin'de fabrikalar üretimi azaltıyor, Avrupa'da doğal gaz zamlanıyor, birçok ülkede elektrik kesintileri yaşanıyor...

Dünya, Covid-19 salgının neden olduğu kapanmaların ardından açılırken, kendini ciddi bir enerji krizinde buldu.

Krizin sebepleri ve hükümetlerin atması gereken adımlar neler?