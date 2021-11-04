TikTok iş arayanların yeni kariyer platformu oldu: #CareerTok

Anamaria Silic

BBC News

14 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fransız TikTok kullanıcısı Rafael Caplan

Geçtiğimiz Eylül ayında TikTok üzerinden, işsizlikten yakındığı bir paylaşım yapan Elizaveta Prigozhina, ertesi gün ondan fazla iş görüşmesi mesajı aldı.

"TikTok hayatımı değiştirdi" diyen 22 yaşındaki Prigozhina, büyüyen video paylaşma platformundaki "#CareerTok"tan faydalanan kişilerden biri.

"CareerTok", TikTok'ta iş bulma tavsiyelerinin, CV hazırlama ipuçlarının ve iş ilanlarının bulunduğu, kariyer odaklı videoların paylaşıldığı bir etiket.

Sosyal medya platformu TikTok, Covid-19'la birlikte tüm dünyada artan işsizlik ortamında iş arayan gençler için bir "kurtarıcı" kariyer platformu haline geldi.

"CareerTok" paylaşımlarının görüntülenme sayısı 70 milyonu aştı.

İş dünyasında, sağlık koşullarından şüphe duyulan pandemi günlerinden sonra büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Uzmanlara göre milyonlarca kişi işinden ayrılarak daha fazla para kazanacakları, daha rahat çalışacakları ve mutlu olacakları işlere yöneldi.

TikTok bu yükselişi fark etti ve Temmuz 2021'de TikTok Resumes isimli, kullanıcıların işverenlerle doğrudan video şeklindeki CV'leri paylaşabilecekleri bir pilot program sundu.

Bu videolarda iş arayanlar deneyim ve yeteneklerinden bahsedebilecekti.

TikTok Resumes yalnızca bir ay sürse de alışveriş mağazası Target'tan, sokak yemeği zinciri Chipotle'ye kadar onlarca şirket bu pilot programı kullandı.

İş başvuru videoları #TikTokResumes etiketiyle ve artık kullanım dışı olan https://tiktokresumes.com/ adresinden yapıldı.

TikTok CV, resmi bir iş başvurusu olmamasına rağmen, işverenlerin potansiyel adayları görmesi ve onlarla iletişime geçmesi için bir araç oldu.

İş ve işçi bulma dünyasındaki inanılmaz rekabet, Chipotle'yi TikTok'u iş alımı için kullanan ilk restoranlardan biri olmaya itti. Hızlı yemek zincirinin dijital pazarlama müdür yardımcısı Tressie Lieberman, bu platformu 2019 yılından beri çalışan bulmak için denediklerini söylüyor. Ayrıca genç nesle ulaşmak için diğer sosyal medya araçlarını da kullandıklarını ekliyor.

Spor ve eğlence sektörü

BBC'ye konuşan TikTok'un global iletişim bölümünden Elena Saavedra, işe alım istatistikleriyle ilgili güncel verileri olmasa da en çok spor ve eğlence sektöründeki pozisyonlarda kullanıcı çektiklerini belirtti.

Linkedin'e göre, işe alım müdürlerinin yüzde 80'i, videonun adayla karşılıklı iletişim kurma konusunda daha önemli hale geldiğini düşünüyor.

Video ile işe almayı deneyimleyen bazı şirketler yeni yeteneklere ulaşma konusunda başarılı oldu.

Oyun oynayanların en çok tercih ettiği yazışma ve konuşma platformu Discord'un Mayıs ayında gerçekleştirdiği görüntülü kariyer fuarı, iş başvurularını bir haftada yüzde 77 artırdı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çinli doktorlar da TikTok'ta aktif

20 tane işverenden mesaj aldı

Ancak uzmanlara göre hukuk firmaları ve yatırım bankaları TikTok üzerinden pek işe alım yapmıyor. Platform daha çok sosyal medya, pazarlama ve müşteri hizmetleri rollerindeki işe alımlarda başarılı oluyor.

ABD'nin Seattle eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki iletişim öğrencisi Makena Yee, Mayıs 2021'de TikTok üzerinden, sosyal medya ve halkla ilişkiler rollerinde iş bulmak için bir özgeçmiş paylaştı.

Yee'nin videosu 200 binin üzerinde izlendi ve yaklaşık 20 tane işverenden Instagram mesajı aldı. Yee, CV-Toks'un, dijital iş ağı alanında yeni bir kapı açtığını ve onun nesline kariyer dünyasına giriş imkanı sağladığını düşünüyor.

Ayrıca Z kuşağının insanlarla iletişime geçme konusunda daha farklı olduğunu ve pek çok kişiyle sosyal medyada tanıştığını söylüyor.

"Wonsulting" isimli popüler CareerTok hesabının yaratıcısı Jonathan Javier ve Jerry Lee, 50'den fazla yönetici ve uzman pozisyonundaki rolün bu uygulama üzerinden tanıtıldığını belirtiyor.

Javier'e göre, uygulama yaşlı insanlar için daha avantajlı çünkü o kesimde daha az rekabet var.

Kaynak, Getty Images

Tabii video halindeki özgeçmişler, başvuran kişilerin gizliliğini kaldırdığı ve onların nasıl göründüğüne, davrandığına dair fikir edinilmesini sağladığı için bir çeşit ayrımcılığa da yol açabilir.

Ayrıca TikTok'un kendi algoritması da sorgulanıyor. Çünkü kendisi reddetse de bu uygulamanın, içerikleri ırkçı temellerle düzenlediğine dair eleştiriler var.

Yine de CareerTok üzerinde 150 binden fazla takipçisi bulunan işe alım yöneticisi Jackie Cuevas, video ile iş başvurusu yapmanın geleneksel yöntemleri tamamen değiştirmeyeceğini ama TikTok'un önemli bir iş bulma platformu olabileceğini söylüyor.