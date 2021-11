ABBA'dan 40 yıl sonra yeni ve son albüm: Voyage

51 dakika önce

Grup, "I Still Have Faith in You" ve "Don't Shut Me Down" adlı iki parçayı da internette paylaştı. Ekim ayında bunlara ilk kez, 1978 yılında kaydedilen ancak yayımlanmayan "Just a Notion" isimli single da eklendi.