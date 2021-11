Geri dönüşüm yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

İçinde yemek parçaları bulunan konserve tenekesini ya da peynirli pizza kutusunu geri dönüşüme gönderirken dikkatli olun. Her plastik ya da kağıt geri kazandırılamıyor. Daha fazla geri kazanım yapmak isterken çevreye zarar veriyor olabilirsiniz.

Londra'nın merkezindeki Southwark'ta yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğünde bir tesis var. Veolia isimli şirketin çalıştırdığı bu alanda her yıl 120 bin ton geri dönüşüm yapılıyor.

BBC'ye konuşan Veolia'nin sürdürülebilirlik teknolojileri yöneticisi Tim Duret "Geri dönüşümün işe yaradığını insanlara iletmek istiyoruz. Londra'da bunun gibi yüzlerce tesis var. Amaç cam, plastik, metal ve karton ya da kağıt gibi farklı geri dönüşüm maddelerini ayrıştırmak. Neyi geri dönüştürüp neyi dönüştüremediğini bilmek her zaman kolay değil, bunu anlıyoruz" diyor.

Unutulmamalı ki her plastik aynı materyalden üretilmiyor. Örneğin bir plastik kap geri dönüştürülebilirken üzerindeki streç film dönüştürülemeyebiliyor.

Londra'daki geri dönüşüm merkezlerine gelen malzemeler öncelikle eldiven ve maskeli çalışanlar tarafından ayrıştırılıyor. Bu işlem makineler tarafından yapılmadığı için yanlışlıkla geri kazanıma gönderilen her materyal süreci uzatıyor.

Beş örnek üzerinden geri dönüşüm:

Wrap'ın son verilerine göre İngiltere'de her on kişiden dokuzu geri dönüşüm yapıyor. Bu sayede her yıl 18 milyon ton karbondioksit salımı engelleniyor.