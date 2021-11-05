Belçika'da göçmen minibüsüne ateş açıp 2 yaşındaki Mawda'nın ölümüne yol açan polisin cezası indirilerek ertelendi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mawda'nın annesi kızının fotoğrafını tutuyor

Belçika'da 2018 yılında düzensiz göçmenleri taşıyan minibüse ateş ederek 2 yaşındaki Mawda adlı Iraklı Kürt bebeğin ölümüne neden olan polis memuruna verilen 1 yıl hapis cezası, Temyiz Mahkemesi tarafından 10 aya indirilerek ertelendi.

Mawda'nın ailesi ve insan hakları örgütleri, karara tepki göstererek, olayın açığa çıkarılması için Meclis Soruşturması istedi.

Belçika'dan İngiltere'ye geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, 17 Mayıs 2018 gecesi Mons kenti yakınlarında polis tarafından durdurulmak istendi.

Ancak sürücünün "dur ihtarına" uymaması nedeniyle yaşanan kovalamaca sırasında polis, göçmenleri taşıyan araca ateş etti. Bu sırada cam kenarında annesinin kucağında bulunan Mawda vurularak hayatını kaybetti.

Hukuki süreçte neler yaşandı?

Mons Ceza Mahkemesi, bu yılın başlarında minibüse ateş ederek Mawda'nın ölümüne neden olan polis memurunu, "kasıtsız öldürme tedbirsizlikten" dolayı suçlu buldu. Mahkeme, Belçikalı polisi, 1 yıl hapis ve 400 euro para cezasına çarptırdı.

Polis memuru, araçta çocuk olduğunu bilmediğini ve insanlara değil, aracın lastiklerine ateş ettiğini savunarak, beraat istemiyle temyize başvurdu.

Bergen Temyiz Mahkemesi, olay sırasında polis memurunun silahına davranarak hata yaptığını belirterek, beraat talebini reddetti.

Ancak "polis memurunun sabıkasız olması ve kusursuz mesleki kariyeri" nedeniyle yerel mahkeme tarafından verilen 1 yıl hapis cezasını 10 aya indirdi. Temyiz Mahkemesi, bu cezanın da ertelenmesine karar verdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Temyiz mahkemesi polis memuruna verilen cezayı erteledi

Mawda'nın ailesi tepkili

Mawda'nın ailesi, karara tepki gösterdi. Baba Ali Shamdin, "Kızımızın ölümünden sorumlu polisin serbestçe dolaşmasına izin verilmesi inanılmaz. Mahkeme, duygularımızla oynuyor" dedi.

Aile ve insan hakları örgütleri, Mawda'nın öldürüldüğü olayla ilgili olarak gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için meclis soruşturması talebinde bulundu.

Belçikalı polisin avukatı Laurent Kennes ise olayın kaza olduğuna inandığı için beraat talebinde bulunduklarını belirterek, "Kız çocuğu öldü ve müvekkilim suçluluk duygusuna kapıldı. Uzun süre depresyonla mücadele etti. Bu kolay değil" diye konuştu.