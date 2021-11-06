Sierra Leone’de tanker patlaması: En az 84 ölü, 100 yaralı

5 dakika önce

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da petrol taşıyan bir tanker, bir kamyonla çarpıştıktan sonra patladı.

Patlama öncesinde geniş bir alana saçılan petrolün patlamayla birlikte alev alması, etraftaki çok sayıda insanın alevlerin ortasında kalmasına yol açtı.

En az 84 kişinin öldüğü patlamada 100 kişi de yaralandı.

Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, "rahatsız edici" fotoğraflar gördüğünü ve 100'den fazla insanın hayatını kaybettiğine dair söylentiler olduğunu söyledi.

Yerel basına göre devlete ait morga 90'dan fazla ceset götürüldü, Freetown'daki hastanelerde ise 100 yaralı tedavi görüyor.

Yerel basındaki haberlerde içi yolcu dolu bir otobüsün tamamen yandığı, etraftaki dükkanların da alev aldığı aktarılıyor.

Sierra Leone'nin Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanı Brima Bureh Sesay olayın "felaket bir kaza" olduğunu söyledi.

Bir milyon kişinin yaşadığı liman kenti son yıllarda pek çok felakete sahne oldu.