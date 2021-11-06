Fotoğraflarla: İstanbul'da sis

49 dakika önce

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İstanbul birkaç gündür yoğun sisin etkisi altında.

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Kentin üzerini kaplayan örtü, şehrin ışıklarıyla birlikte etkileyici bir manzara yarattı.

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Sis en çok Boğaz hattında kendisini gösterdi.

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Levent çevresinde ise gökdelenlerin yalnızca tepeleri görüldü.

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Dün akşam yoğunlaşan sis, Cumartesi sabahında da dağılmadı.

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Hafta içi deniz ulaşımında aksamalara yol açan sis, bugün hava ulaşımını da etkiledi.

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Cumartesi sabah saatlerinde Sabiha Gökçen'den yapılması planlanan uçuşlar rötar yapmak zorunda kaldı.

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Sabiha Gökçen'e inmesi planlanan uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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Uçuşlar sisin bir miktar hafiflemesiyle birlikte öğlene doğru tekrar normale döndü.

İstanbul dışında pek çok kenti de etkileyen sis nedeniyle hava kalitesi de düştü.

Uzmanlar, özellikle astım gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uzun süre açık havada vakit geçirmemelerini tavsiye ediyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre, Cumartesi öğlen hafifleyen sisin akşam saatlerinde tekrar yoğunlaşması ve Salı gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Sisin bu akşam ne seviyede olacağı, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarınca da takip ediliyor.