AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Biden ile Belarus'a göçmen taşıyan havayollarına yaptırım uygulamayı konuştuk

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Belarus'a göçmen taşınmasına aracılık yapan havayollarına yaptırım uygulanmasının gündeme geldiğini söyledi.

Belarus üzerinden Polonya'ya ve diğer AB ülkelerine geçen göçmenlerin son aylarda büyük bir artış göstermesi iki ülkenin sınırında bir krize yol açtı.

Ajanslar günlerdir, binlerce göçmenin sınır bölgelerinde askerleri atlatarak AB'ye girmeye çalıştığı görüntüler yayınlıyor.

AB lideri, Belarus'un bu politikasının "otoriter bir rejimin demokratik komşularını istikrarsızlaştırmak için yaptığı hibrit bir saldırı" olduğunu söyledi.

Von der Leyen iki gün önce de benzer bir açıklama yapmış, havayollarına yaptırımların gözden geçirildiğini söylemişti.

Von der Leyen'in iki gün önceki açıklamasının ardından Alman basınında çıkan bazı haberlerde göçmenlerin kullandığı havayollarından birinin de Türk Hava Yolları olduğu ve THY'nin yaptırımla karşılaşmasının mümkün olduğu yer almıştı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan THY, uçuşların tüm güvenlik önlemlerine uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ve her zaman uluslararası otoritelerin kurallarına uyduklarını belirtmişti.

Açıklamada "Medyada yer alan suçlamaların hiçbir temeli yoktur" ifadeleri yer almıştı.

Devletler havayollarından, yolcuların gideceği ülkeye girmesi için gerekli evraklarının olup olmadığını kontrol etmesini talep ediyor.

Fakat Belarus üzerinden AB'ye giren kişilerin geçerli Belarus vizeleri bulunduğu belirtiliyor.

Alman kamu yayıncısı DW'ye konuşan Iraklı bir turizm acentesi sahibi, ülkedeki Belarus konsolosluğunun vize başvurularını bazı taşeron şirketlere verdiğini ve son dönemde başvuruların çok arttığını söylemişti.

Basında yer alan bazı haberlerde göçmenlerin vize, uçuş ve kaçakçılar tarafından AB sınırlarına götürülmek için 10 bin dolardan fazla para ödediği yer almıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Belarus'un bir silah olarak kullandığı göçmenler zor duruma düşüyor" dedi.

Michel, Avrupa Birliği'nin bu krize ortak bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Belarus polisi ise Polonya askerlerinin sınırdaki göçmenlere saldırdığı ve yaraladığını öne süren fotoğraflar ve videolar yayınladı.

Reuters, Polonya - Belarus sınırındaki krizin büyümesinin ardından Rusya'nın nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip iki savaş uçağını Belarus hava sahasına gönderdiğini aktarıyor.

Belarus'un müttefiki olan ve Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında Belarus'la derin ilişkilere sahip olan Rusya, AB'nin Belarus'a daha fazla yaptırım uygulama kararını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Avrupalıların kendilerini tehlikeli bir çıkmaza sokmayacağını umduklarını" söyledi.

Belarus'un Mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya gitmekte olan bir uçağı bomba ihbarıyla indirdikten sonra muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i gözaltına almasının ardından AB, Minsk'e yönelik yaptırımlarını artırmıştı.

Reuters'a göre AB'nin 27 üyesinin büyükelçileri, göçmen krizinin ardından Belarus'a yönelik yaptırımları daha da artırma konusunda uzlaştı.

Yeni yaptırımların aralarında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in de bulunduğu 30 kişiyi ve Belarus'un ulusal havayolunu etkileyeceği belirtiliyor.

Polonya'nın yanı sıra Letonya ve Litvanya'nın da Belarus'la sınırı bulunuyor. Göçmenlerin bu sınırlardan da AB'ye girerek sığınma istediği belirtiliyor.