Doğal gaz sıkıntısının arka planı: Krizin sorumlusu Rusya mı?

38 dakika önce

Tüm Avrupa ülkelerinde doğal gaz fiyatları rekor seviyede yükselirken, kıtanın ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Rusya'nın bu durumu lehine kullandığı iddia ediliyor.