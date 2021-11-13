Macaristan Başbakanı Orban: "Yüzyıllarca Türk haklarıyla birlikte yaşadık, bundan gurur duyuyoruz"

Tarık Demirkan

Budapeşte

17 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Orban, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

İstanbul'da gerçekleşen Türk Konseyi zirve toplantısının kapanış konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Türk haklarının Avrupa Birliği içinde çıkarlarını korumak için elinden gelen her çabayı sarf edeceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı konuşmasında şu sözleri sarf etti:

"Macar halkını Türk halkları ile yüzyıllarca önceye uzanan tarihsel ve kültürel ortak miras birbirine bağlamaktadır. Bizi Avrupa'da Barbar Hunlar ve Atilla'nın halkı diye aşağıladılar. Ancak bizim halkımız bu tarihsel mirasla gurur duymaktadır."

Orban, Macaristan'ın Asya ile olan ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan ve Kırgızistan ile de stratejik ortaklık ilişkileri kurduğunu açıkladı.

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği içinde sadece Budapeşte'de temsilciliği olan Türk Konseyi'ne üye ülkeler arasında yatırıma yönelik finansal işbirliğinin geliştirilmesi için bir Türk Yatırım Fonu kurulması gerektiğini vurguladı.

Orban eğer böylesi bir yatırım fonu oluşturulursa konsey içinde gözlemci sıfatıyla yer almakla beraber Macaristan'ın da bu fona üye olacağını ve mali anlamda katkıda bulunacağını söyledi.

"Orta Asya ve Orta Avrupa birbirine bağlanabilir"

Orban, Macaristan'ın da dahil olduğu V4 ülkeleri grubunun dönem başkanlığının Macaristan'a devredileceğini söyledi.

Orban Viktor'a göre bu dönem Türk Konseyi ülkeleri ve V4 ülkeleri olarak adlandırılan Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için mükemmel bir fırsat yaratabilir.

Macaristan başbakanı V4 ülkeleri dönem başkanlığının Macaristan'a devredildiği süre içinde, yani 1 Temmuz 2022 tarihine kadar V4 ülkeleri ve Türk Konseyi'ne bağlı ülkeler arasında bir zirve toplantısı düzenlemek istediklerini de açıkladı.

İki kıtada on ülke arasında düzenlenecek olan bu zirveye Budapeşte'nin ev sahipliği yapması planlanıyor.