ABD, Suriye'nin Baghuz kentinde sivillerin öldüğü saldırının meşru olduğunu savundu

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ABD ordusu, Suriye'de 2019'da Baghuz'a yaptığı ve 80 kişinin öldüğü saldırıların meşru olduğunu açıklayarak saldırıları savundu.

IŞİD'I hedef aldığı belirtilen saldırılarda ölen 16 kişinin IŞİD üyesi, 4'ünün de sivil olduğu açıklanmış, geri kalan 60 kişi hakkında bir açıklama yapılmamıştı.

ABD ordu sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıda ölen sivil sayısının daha yüksek olmasının "muhtemel" olduğunu belirtti.

New York Times gazetesi de hava saldırısıyla ilgili yaptığı araştırmada, ABD ordusunun saldırıya dair bağımsız bir soruşturma yapmadığını ifade etmişti.

Gazetenin haberine göre, 18 Mart 2019'daki saldırılarda ABD uçakları Baghuz kentindeki kalabalığa, drone görüntülerinden içinde siviller olduğu görülmesine rağmen, 3 bomba bıraktı.

NY Times, komutanların olayın hemen ardından gelen uyarıları görmezden geldiğini, Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi'nce yapılan soruşturmada da hava saldırılarına değinilmediğini yazdı.

Saldırıyla ilgili soruşturmada çalışan ve daha sonra işten çıkarılan yetkili Gene Tate "Hükümet bu konunun üzerini toprakla örtmek istiyor gibi, kimse bu konuda bir şey yapmak istemiyor" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı iddiaları reddediyor.

BBC'ye gönderilen açıklamada Merkez Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, saldırı sırasında alanda sivil bulunmadığından emin olduklarını ifade etti.

Açıklamada, ismi verilmeyen ABD müttefiki bir ülkenin çektiği yüksek çözünürlüklü drone görüntülerine saldırının ardından ulaştıkları ve o görüntülerden yola çıkarak ölenlerden 16'sının IŞİD militanı, 4'ünün sivil olduğu sonucuna vardıkları belirtildi.

"Ancak geri kalan 60 ölünün durumunun belirlenemediği" bilgisine de yer verildi.

Yüzbaşı Urban "Bu belirsizliğin nedeni görüntülerde birkaç silahlı kadın ile en az bir silahlı çocuğun bulunması. Kalabalıktaki silahlı ve silahsız insanların tam sayısına ulaşamadık. Saldırı sırasında ölenlerin çoğunun savaşçı olması muhtemel, ancak bu iki saldırı sonucu ölen sivil sayısının açıklanandan daha yüksek olması da muhtemel" dedi.

Açıklamada, yapılan soruşturmanın "iki saldırının da meşru müdafaa olduğu ve disiplin soruşturmasına gerek görülmediği" sonucuna ulaştığı belirtildi.

Yüzbaşı Urban'ın açıklamasına, New York Times gazetesinin "baş müfettişlikçe yapılan soruşturmanın üzerinin kapatılmaya çalışıldığı" iddiasına dair bir yorum yer almadı.