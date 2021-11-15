Osman Öcalan: PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü

15 Kasım 2021, 12:38 +03

TRT yayını tartışma yaratmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınla ilgili olarak "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdî de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum" demişti.