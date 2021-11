Adele, Oprah Winfrey'e konuştu: Boşandığım için utanıyorum

Şov boyunca ünlü şarkıcı Los Angeleslı bir genç olan Quentin'in kız arkadaşı Ashley'e evlenme teklif etmesine de aracı oldu ve kadının "Evet" diyerek gözyaşlarına boğulması ardından çifte "Make You Feel My Love" şarkısıyla serenat yaptı.

Boşandığı için utanıyor

Müziğinin kaynağını açıklayamıyor

"Hello" ve "Someone Like You" gibi şarkıları milyonlarca insanı etkiledi ama Adele müziğinin gücünün kendisi için anlaşılamaz bir şey olduğunu itiraf etti: