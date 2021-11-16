Polonya, Belarus sınırındaki göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

Polonya'da sınır muhafızları Belarus'tan ülkeye girmeye çalışan göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Sınırda çekilen videolarda, göçmenlerin, Polonya'ya geçmelerini engelleyen sınır muhafızlarına taş, şişe sopa attıkları ve sınırdaki çiti indirmeye çalıştıkları görülüyor.

Yedi sınır muhafızının da yaralandığı duyuruldu.

Polonya polisi, Belarus güçlerini, göçmenlere ses bombası vermek ve ses bombalarının atılmasına engel olmamakla suçladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bunlar da ilginizi çekebilir

Belarus'un yakın müttefiki Rusya ise göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.