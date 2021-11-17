Covid-19 salgını: Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

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İlkokul son sınıftaki öğrencilerdeki obezite oranı ise yüzde 21'den 25'in üstüne çıktı. Yoksul bölgelerde bu oranların kimi zaman iki katına çıktığı gözlemlendi.