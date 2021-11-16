Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 15 askerinin öldüğünü açıkladı ve Rusya'dan yardım istedi

Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

Azerbaycan: İki askerimiz yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin'deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.