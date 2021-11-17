Kuzey Akım 2: Almanya engeli sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 17 arttı

bir saat önce

Proje, boru hattının baypas ettiği Ukrayna için de önemli bir maddi kayıp demek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de projeyi "Tehlikeli bir jeopolitik silah" olarak tanımlamıştı.