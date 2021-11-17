Polonya: Belarus sınırındaki göçmenler bölgeden ayrılmaya başladı

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.

Sınır muhafızları ise göçmenlerin Belarus'ta nereye götürüldüklerinin netleşmediğini belirtti.

Irak Hava Yolları da Perşembe günü Belarus'a bir uçak göndereceğini ve sınırdaki Irak vatandaşlarını ülkelerine geri götüreceğini açıkladı.

Belarus medyası, Devlet Başkanı Aleksandr Lukoşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen krizinin çözümüne yönelik müzakerelere müdahil olmasında anlaştığını bildirdi. AB ve Belarus yetkililerinin derhal görüşmelere başlayacağı bildirildi.

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Polonya sınır muhafızları dün sınırdan geçmek isteyen ve polise taş atan göçmenlere, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti.

Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bu hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanmasında anlaşmış ancak yeni yaptırımları açıklamışlardı.

AB'ye tepki gösteren Belarus ise Rusya'dan gelen ham petrolün Polonya ve Almanya'ya tedarikini üç gün geçici olarak sınırlandırdığını açıkladı.