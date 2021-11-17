F-35: İngiltere’nin savaş uçağının düşmesinin ardından soruşturma başlatıldı

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Kaynak, MOD

İngiltere Savunma Bakanlığı, bugün bir F-35 savaş uçağının düşmesinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TSİ 13.00 civarında Akdeniz'deki uluslararası sularda gerçekleşen ve başka bir uçağın karışmadığı olayda pilotun uçaktan fırlatma koltuğu ile ayrıldığını ve sağlığının iyi olduğu, savaş uçağının ise denize düştüğü duyuruldu.

Savunma Bakanlığı, soruşturma sürerken yorum yapmayacaklarını belirtti.

Savunma Bakanı Ben Wallace, uçağın Kraliyet Donanması'na ait savaş uçağı gemisi HMS Queen Elizabeth'ten kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü söyledi.

Wallace, gemideki diğer uçakların uçuşlarına devam ettiğini de ekledi.

HMS Queen Elizabeth'te 18 F-35B bulunuyor. Bunlardan 8'i İngiltere'ye, 10'u da ABD'ye ait.

Bu uçaklar son altı ayda herhangi bir büyük sorun almadan 2 bin civarı uçuş yapmıştı.

İngiltere'nin filosundaki en pahalı uçak olan F35-B'ler dikey iniş ve kalkış yapabiliyor.

Fiyatı 100 milyon dolara yakın olan bu uçaklar radarlardan da saklanabiliyor.

Analiz: Jonathan Beale, BBC Güvenlik Muhabiri

Pilot denizden çıkarıldı ve artık çabalar uçağı da denizin dibinden çıkarmaya odaklanacak.

F-35'lerde son derece hassas teknoloji ve veriler bulunuyor.

Bu uçaklar ABD'nin en pahalı savunma projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bugüne kadar İngiltere'ye ait F-35'ler böylesi bir sorun yaşamamıştı. Fakat ABD'ye ait uçaklar birden fazla defa kazaya karıştı.

ABD Savunma Bakanlığı uçakların yakıt tüplerinde bir sorun tespit edilmesinin ardından 2018'de tüm filonun uçuşunu durdurmuştu.

Bugünkü kazaya başka bir uçağın karışmamış olması, teknik bir hata veya insan hatası ihtimalini öne çıkarıyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, HMS Queen Elizabeth'teki F-35'ler

HMS Queen Elizabeth'teki uçaklar daha önce Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanılmıştı.