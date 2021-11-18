Polonya: Sınırı geçmeye çalışan 200'e yakın göçmen gözaltına alındı

23 dakika önce

Anna Michalska, Polonya'ya geçen göçmenlerin hepsinin yakalandığını ve geri gönderildiğini belirtti.

Michalska, "Yaralanan üçü çocuk beş göçmen Polonya'da hastanede tedavi görüyor ve durumları ciddi değil" dedi.