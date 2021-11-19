Vietnam'da Nusret Gökçe'yi taklit eden noodle satıcısı polis merkezine çağrıldı

59 dakika önce

Kaynak, Peter Lam Bui Fotoğraf altı yazısı, Noodle satıcısı Bui Tuan Lam

Vietnamlı bir bakanın Londra'daki Nusr-Et lokantasında altın kaplı biftek yerken görüntülerinin paylaşılmasından günler sonra, Vietnam'da Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketini taklit edip videoyu sosyal medya hesabında paylaşan bir seyyar satıcı polis tarafından sorguya çağrıldı.

Danang kentinden 38 yaşındaki Bui Tuan Lam, haşlanmış eti özenle dilimlediği ve etli noodle çorbasına gösterişli bir şekilde taze soğan serptiğini gösteren videoyu Facebook hesabında paylaşmış ve kendisini "Taze Soğan Bae" olarak tanımlamıştı.

Paylaşımından 6 gün sonra polis seyyar satıcıyı karakola çağırdı. Bui, iki polis tarafından sorgulanırkenki fotoğrafını da paylaştı.

Ancak Bui BBC'ye yaptığı açıklamada, polisin "Salt Bae" videosuyla ilgili soru sormadığını belirterek, "Neden karakola çağrıldığımı anlamadım ama polis bunun gizli kalması gerektiğini söyledi" dedi.

Videoyu çekme amacının herhangi bir kişiyle alay etmek olmadığını da söyleyen Bui, "Yaptığım video eğlenmek ve noodle dükkanımın reklamını yapmak içindi. Yayınladığımdan beri daha fazla müşteri geliyor" diye konuştu.

Bakanın tepki çeken görüntüleri

Önceki hafta hafta 'Saltbae' lakaplı Nusret Gökçe, Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı Londra'daki restoranında, elleriyle beslediği görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntüler kaldırılmadan önce Facebook ve TikTok'ta yayıldı, bir kişinin günde ortalama birkaç dolar kazandığı ülkede, bakanın astronomik fiyatlarıyla bilinen restoranda yemek yemesi tepki çekti.

Pek çok kişi, yemeğin bakanın aylık maaşından da pahalı olduğu yorumunu yaptı.

Nusr-Et'in internet sitesinde yemeklerin fiyatları listelenmiyor ancak yapılan yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla altın kaplı biftek 67 ila 2022 dolar arasında fiyatlandırılıyor. Bu tutara içecekler, garnitürler ve %15 servis ücreti dahil değil.

Vietnamlı bakanın aylık maaşı ek ödenekler hariç 600 ila 800 dolar arasında.

Bakan To, Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'ne katıldıktan sonra beraberindeki heyet ile birlikte Londra'ya geçmişti.

Bir önceki gün ise komünist filozof Karl Marx'ın mezarını ziyaret etmişti.

Söz konusu yemekten günler sonra Facebook, '#saltbae' etiketinin görüntü ortaya çıktıktan sonra dünya çapında engellendiğini tespit ettiğini ve engeli kaldırdığını açıkladı.

İktidarı eleştirenlerin ifadesi alınıyor

Güneydoğu Asya ülkesinde aktivistlerin ve iktidardaki Komünist Partiyi alenen eleştirenlerin sorgulanmak üzere polis merkezine çağrılması rutin bir uygulama.

Reuters, Danang emniyetinin yorum talebine yanıt vermediğini bildirdi.

Daha önce Facebook'ta yetkilileri eleştiren Lam, "daha iyi bir toplum için sesini yükselttiğini" ve polisin Nisan ayında da neden olduğunu belirtmeden kendisini polis merkezine çağırdığını söyledi.

Bir kamu görevlisi, Nusret Gökçe'nin pahalı restoranında yemek yediği için halkın tepkisiyle ilk kez karşı karşıya kalmıyor.