İtalya'da hükümetten çocuk yardımı paketi: Dört çocuklu aileler ayda 1.090 euro destek alabilecek

Övgü Pınar

Roma

25 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Doğum oranlarının düşüşü nedeniyle demografik kriz endişesi yaşayan İtalya'da hükümet tüm ailelere çocuk ödeneği paketi açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun dün onayladığı pakete göre ailelere gelir seviyesine bağlı olarak ilk 2 çocuk için çocuk başına 175 euroya kadar devlet desteği verilecek.

3'üncü çocuklar için ödeme limiti 260 euro'ya, 4'üncü içinse 360 euro'ya çıkarılacak.

Gelir seviyesi yıllık 15 bin euro'nun altında olan aileler bu üst sınırdan ödenek alabilecek. Gelir seviyesi yüksek olanlara da daha düşük miktarda da olsa ödeme yapılacak.

Yüksek gelirli aileler için en düşük ödenek miktarı çocuk başına 50 euro olarak belirlendi.

Ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı ailelere ve engelli çocukları olanlara ek ödenekler de sağlanacak.

Örneğin gelir seviyesi düşük olan 4 çocuklu bir aile devletten aylık 970 euro ödeme alabilecek.

Ebeveynlerin her ikisi de çalışıyorsa bu miktar aylık 1.090 euro'ya ulaşacak.

21 yaşına kadar çocuklar için devlet desteği devam edecek ancak 18 yaşından sonra ödenekler düşürülecek.

İtalya vatandaşlarının yanı sıra, en az 2 yıldır bu ülkede ikamet eden yabancılar da ödenekten faydalanabilecek.

Parlamento onayı sonrası 2022 başından itibaren çocuk ödeneğine başvurular açılacak.

Aile Bakanı Elena Bonetti, ödenek paketiyle 7 milyon aileye destek için yılda 20 milyar Euro ayrılacağını açıkladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Aile Bakanı Elena Bonetti

Cumhurbaşkanı "varoluşsal sorun" demişti

Avrupa'da doğum oranları en düşük ülkelerden olan İtalya'da bu paketin hem ailelere ekonomik destek hem de demografik krizi önleme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat verilerine göre İtalya, Malta ve İspanya'dan sonra doğum oranı en düşük AB ülkesi.

2019 verileri, İtalya'da kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının 1,27 olduğunu gösteriyor. AB genelinde doğum oranı ortalaması ise 1,53.

İtalya'da 2019'da doğum-ölüm oranlarına göre nüfus azalışı son 102 yılın rekorunu kırmıştı.

Ulusal istatistik kurumunun (Istat) raporuna göre ülkede her 100 ölüm başına yalnızca 67 doğum gerçekleşiyor.

Bu oran, 1918 yılından bu yana en düşük doğal nüfus ikamesi seviyesi oldu.

Ülkede 10 yıl önce ise her 100 ölüm başına 96 doğum kaydediliyordu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bu verileri ülke için "varoluşsal bir sorun" diye nitelemişti.

Bakanlar Kurulu'nun dün onayladığı çocuk ödeneği paketi İtalyan basınında geniş yer bulurken, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslamalar da yapıldı.

Buna göre örneğin Almanya'da "kindergeld" olarak anılan çocuk ödeneği kapsamında ilk iki çocuk için 219, üçüncü çocuk için 225, sonrakiler içinse 250 euro'ya varan ödemeler yapılıyor.

Eurostat verilerine göre de AB ülkeleri ortalama olarak GSYİH'lerinin yüzde 2,3'ünü aile yardımlarına harcıyor.