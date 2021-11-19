Belarus lideri Lukaşenko: Göçmenlere AB'ye geçmeleri için yardım etmiş olabiliriz

Steve Rosenberg

BBC News, Minsk

19 Kasım 2021, 18:36 +03 Güncelleme bir saat önce

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko güvenlik kuvvetlerinin göçmenlerin Polonya'ya geçmesine yardım etmiş olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, Minsk'teki başkanlık sarayında BBC'ye verdiği özel röportajda "Bence bu kesinlikle mümkün. Biz Slav'ız. Bizim yüreğimiz var. Güvenlik güçlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gittiğini biliyor. Belki birileri onlara yardım etmiştir" dedi, bunun üzerine inceleme bile yaptırmayacağını belirtti.

Ancak binlerce göçmeni davet ederek sınır krizini provoke ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

"Eğer göçmenler gelmeye devam ederse onları yine durdurmayacağım, çünkü onlar benim ülkeme gelmiyorlar, sizin ülkelerinize gidiyorlar" diyen Lukaşenko şunları ekledi:

"Fakat onları buraya ben davet etmedim. Hatta dürüst olmak gerekirse onların Belarus üzerinden gitmelerini istemiyorum".

Aleksandr Lukaşenko 1994 yılından beri Belarus'un lideri, ancak Batı ülkelerinin tartışmalı bulduğu son başkanlık seçim sonuçları, Avrupa Birliği tarafından tanınmamıştı.

Ağustos 2020'deki seçimlerin ardından ülkede gerçekleştirilen kitlesel protestolara şiddetle karşılık verildi.

Gösteri düzenleyenler tutuklanmış, hapse atılmış veya sınır dışı edilmişti.

Belarus lideri, bu şiddet hatırlatılarak sorulan Minsk'teki Okrestina Cezaevinde tutukluların dövülmesiyle ilgili soruya, "Tamam, kabul ediyorum. Ama orada dayak atılan polisler de var, onları göstermediniz" şeklinde karşılık verdi.

Temmuz'dan bu yanan 270 sivil toplum kuruluşunun kapatılması hakkında ise, "Sizin (Batı) kaynak sağladığınız bütün pisliği katledeceğiz. Bütün kuruluşlarınızı mahvettiğimiz için üzgünsünüz" dedi.

Kaynak, Getty Images

Çoğunluğu Orta Doğu'dan giden binlerce göçmen Belarus'tan Polonya'ya geçmek için haftalardır soğuk kış şartlarında bekliyor.

Polonya sınır muhafızları dün sınırdan geçmek isteyen ve polise taş atan göçmenlere, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti.

Belarus lideri AB'nin istikrarını bozmak için Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında kriz çıkarmakla itham ediliyor.

Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bu hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanmasında anlaşmış ancak yeni yaptırımları açıklamışlardı.