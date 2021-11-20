İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde "kaçak mazot yüklü" yabancı bir gemiye el koydu

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İran Devrim Muhafızları Cumartesi günü Basra Körfezi'nde "kaçak mazot yüklü" yabancı bir gemiye el koyduklarını açıkladılar.

Devrim Muhafızları'nın komutanlarından Ahmed Hajian, geminin 11 mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı, ancak uyrukları veya geminin hangi bayrağı taşıdığı hakkında bilgi vermedi.

İran devlet televizyonu Hajian'ın, "İncelemenin ardından 150 bin litreden fazla kaçak mazot bulundu" dediğini aktardı.

Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars haber ajansının yayınladığı görüntülerde, sürat tekneleri geminin yolunu kesiyor, ardından maskeli ve silahlı Devrim Muhafızları gemiye biniyor.

Sübvansiyonlar ve ABD yaptırımları karşısında ulusal para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarının dünyanın en ucuzları arasında yer aldığı İran, kara yoluyla komşu ülkelere ve deniz yoluyla Körfez ülkelerine akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Bu nedenle sık sık Körfez ülkelerine akaryakıt kaçırdığını söylediği teknelere el koyuyor.

Hajian, İran'ın ekonomisini korumak için Devrim Muhafızları'nın denizlerdeki akaryakıt kaçakçılığıyla "kararlı bir şekilde mücadele edeceğini" söyledi.