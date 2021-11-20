Avusturya'da tam kapanmadan önce koronavirüs önlemleri karşıtı protestoya on binler katıldı

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Avusturya hükümetinin yeni bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesinden ve aşıların gelecek yıl zorunlu hale getirileceğini açıklamasından bir gün sonra, çoğu aşırı sağcı on binlerce kişi Cumartesi günü Viyana'da koronavirüs önlemlerini protesto etti.

Başkentin merkezindeki Hofburg İmparatorluk Sarayı'nın önünde öğleden sonra toplanan protestocular ıslık, korna ve davul çaldı.

Avusturya bayrakları sallayan göstericiler, "Aşıya Hayır", "Yeter Artık" ya da "Kahrolsun Faşist Diktatörlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Emniyet verilerine göre, göstericilerin sayısı öğleden sonra yaklaşık 35 bine ulaştı.

Bir polis sözcüsü, koronavirüs önlemlerinin ihlâli ve Nazi sembollerinin yasak olması nedeniyle 10 kadar kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Avusturya nüfusunun yaklaşık %66'sı iki doz Covid aşısı oldu. Bu, Batı Avrupa'daki en düşük oranlardan biri.

Pek çok Avusturyalı, aşılara şüpheyle yaklaşıyor ve bu görüş, parlamentonun üçüncü en büyük partisi olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi tarafından da destekleniyor.

Bu hafta aşılanmayanlara sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasından sonra bile günlük vaka sayılarının rekor kırmaya devam etmesi nedeniyle hükümet Cuma günü, Pazartesi gününden itibaren tam kapanmanın yeniden başlayacağını ve 1 Şubat'tan itibaren aşılanmayı zorunlu hale getireceğini açıkladı.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve diğer aşı karşıtı gruplar, Viyana'da Cumartesi günü bir gösteri düzenlemeyi hükümetin duyurusundan önce planlamışlardı.

FPÖ lideri Herbert Kickl, duyurunun ardından "Bugün itibariyle Avusturya bir diktatörlük" ifadelerini kullandı.