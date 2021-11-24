Pegasus: Apple, İsrail merkezli casus yazılım firması NSO Grubu'na dava açtı

bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, NSO binası önünde telefonla konuşan bir kadın

Apple, internet casusluğunda kullanılan Pegasus adlı yazılımı üreten İsrail merkezli NSO Grubu'na dava açtı. Teknoloji devi, iPhone kullanıcılarının telefonlarına sızıldığı iddiaları sonrası mahkemeye gitme kararı aldı.

Apple bloguna koyduğu paylaşımda NSO'ya ABD'nin California eyaletinde dava açtığını açıkladı ve şirket ile bağlı bulunduğu OSY Technologies şirketinin "Apple kullanıcılarını hedefleyen izleme faaliyetlerinden" sorumlu tutulmasını istedi.

Kuzey California Bölge Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda Apple, NSO'nun yazılımlarının "2021 yılında Apple müşterilerini hedefleyen eşgüdümlü saldırılarda kullanıldığını" ve ABD vatandaşlarının NSO'nun casus yazılımı tarafından cep telefonlarından başka ülkelerde olsalar dahi izlenebildiğini kaydetti.

Apple ayrıca NSO grubunun bu saldırıların yürütülmesinde kullanılmak üzere 100'den fazla sahte Apple ID kullanıcısı profili ürettiğini de öne sürdü.

Dev teknoloji şirketi, ağ sunucularına sızılmadığını ama NSO'nun Apple kullanıcılarına yönelik saldırıları yapabilmek için sunucuları suistimal ve manipüle ettiğini de söylüyor.

Apple ayrıca NSO Grubu'nun casus yazılımı için danışmanlık hizmeti verilmesiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor ama NSO müşterilerine sadece yazılımı sattığını söyleyerek bu iddiayı reddediyor.

NSO ne diyor?

NSO'dan yapılan açıklamada, "NSO Grubu'nun müşterileri tarafından kullanılan teknolojik araçları dünya çapında binlerce kişinin hayatını kurtardı. Pedofiller ve teröristler teknoloji cennetlerinde kol geziyor, biz de hükümetlere onlarla mücadele etmeleri için yasal araçlar temin ediyoruz. NSO grubu gerçeği savunmayı sürdürecek" dedi.

Kaynak, Reuters

NSO'nun Pegasus yazılımı iPhonelara da Android cihazlara da sızabiliyor ve kullanıcıların bu cihazlardan mesaj, fotoğraf ve e postaları sızdırabilmesini, telefon görüşmelerini kaydedebilmesini, farkettirmeden ses ve görüntü kaydı alabilmesini sağlıyor.

NSO Grubu bu yazılımların "terörle ilgili suçları" ve genel olarak da suç örgütlerini hedeflediğini söylüyor.

Fakat bu yazılımların aktivistler, siyasetçiler ve gazetecilere karşı da kullanıldığı iddiaları var.

NSO yazılımı sadece "insan hakları sicili iyi olan" ülkelerin ordu, polis ve istihbarat teşkilatlarına sattığını söylüyor.

ABD ise bu ay yazılımın yabancı hükümetlerin sınır ötesi baskı yöntemlerini yürütmesine, yani pratikte otoriter hükümetlerin muhalifler, gazeteciler ve aktivistleri nerede olurlarsa olsun izlemelerine imkan verdiğini söyleyerek şirketi "kara listeye" aldığını açıklamıştı.

Apple'dan önce Microsoft, Meta Platformları (Eski Facebook), Google'a ait Alphabet ve Cisco Systems şirketleri de NSO'yu eleştirmişti.

'Devlet destekli' casus yazılım meşru mu?

James Clayton, BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Apple, kullanıcılarının korunması konusuna büyük önem veriyor ve satışlarında şahsi bilgilerin güvenliği özelliğinin önemli payı var.

Dolayısıyla şirketin Apple'ın güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştığı öne sürülen bir şirketten çok rahatsız olması ve dava açmasında şaşılacak bir şey yok.

Fakat Apple'ın bu adımı atmasının tek sebebi bu değil.

Bütün internet korsanları eşit değil. NSO grubunun müşterileri arasında hükümetler var, ya da Apple'ın deyişiyle bu "devletlerin desteklediği" bir şirket.

NSO sadece insan hakları sicili parlak ülkelere yazılım sattığını iddia ediyor.

Bu yolla şirket kendisini yeraltı faaliyeti yürüten internet korsanlarının karanlık işlerinden mesafelendirmeye çalışıyor.

Apple ise NSO'ya açtığı davayla bu ayrımı reddetmiş oluyor.

Apple ürünlerini heklemeye çalışan kim olursa olsun, sızma gerekçeleri ne olursa olsun buna izin vermeyeceği mesajını veriyor.

Fakat bunun dikkatten kaçmaması gereken bir yanı daha var.