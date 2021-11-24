İsveç’te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı oldu

bir saat önce

İsveç Parlamentosu, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson'un başbakanlığını onayladı. Böylece Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

İsveç ise bugüne kadar kadın bir siyasetçinin başbakan olmadığı tek İskandinav ülkesiydi.