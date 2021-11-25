ABD, 12'si Çin'den 27 şirketi ulusal güvenlik gerekçesiyle kara listeye aldı

bir saat önce

Çin'in yanı sıra Japonya, Pakistan ve Singapur'dan bazı şirketler de kara listeye eklendi.

Sekiz yeni teknoloji şirketi, ABD yapımı bazı ürünleri "ele geçirmeye çalışmakla" suçlandı.

ABD Ticaret Bakanlığı Çin ve Pakistan'da faaliyet gösteren 16 kişi ve kuruluşun ise "Pakistan'ın denetimsiz nükleer çalışmalarına veya balistik füze programına" karıştıkları gerekçesiyle listeye eklendiğini açıkladı.