Squid Game: Kore dizileriyle yeni tanışanlara altı tavsiye

27 Kasım 2021, 19:48 +03

Kaynak, Netflix Fotoğraf altı yazısı, Netflix'in Kore yapımı dizisi Squid Game dünya çapında hayran kitlesi edindi

Netflix'in bu yılki en popüler dizisi Squid Game, pek çok kişinin Güney Kore dizileriyle tanışmasına yol açtı.

Fakat Batı ülkelerinde Kore kültürünün popülerleşmesi yeni bir olgu değil.

K-pop yıldızları BTS ve Blackpink gibi grupların özellikle gençler arasındaki hayran kitlesi artarken Parazit filmi de En İyi Film Oscar'ını alan ilk İngilizce dışında bir dilde çekilen film oldu.

Dünyanın geri kalanında yeni yeni keşfedilen Kore yapımları Asya ülkelerinde yıllardır popüler.

Kore Kültür ve Bilgi Dairesi tarafından 2011'de hazırlanan bir raporda "Pek çok Asya kentinde Kore dizileri, insanların yaşam tarzlarını ve tüketici alışkanlıklarını şekillendiriyor" ifadeleri yer almıştı.

Netflix de 2016'da Güney Kore'de yayınlarına başladıktan sonra 80 Kore dizisi çekti.

Pandeminin başlamasıyla birlikte Batı'daki dizi çekimlerinin sekteye uğraması, izleyicileri yeni arayışlara itince Kore dizilerinin popülerliği de arttı.

Kore dizileri hakkında yazan ABD'li gazeteci Regina Kim, "Squid Game'in popülerliği, pandemi döneminde Kore dizilerini keşfeden kişilerin sayısındaki artışla birleşince, önümüzdeki yıllarda Batı'da ve özellikle de ABD'de Kore dizilerinin daha da popülerleşeceğini düşünüyorum" diyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Bong Joon-ho geçen yılki Oscar töreninde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi orijinal senaryo ve en iyi uluslararası film ödüllerini kazandı

Londra'da yaşayan yazar ve Kore dizileri hayranı Taylor-Dior Rumble ise "En popüler Kore dizileri aşırı stilize, parlak ve gerçeklikten uzak olduğu için hayal kurmak isteyen izleyiciler tarafından beğeniliyor" diyor ve ekliyor:

"Sıkıcı geçen son iki yıldan sonra insanlar daha keyif verici eğlence araçlarına yöneliyor.

"Özgün fikirleri olan ve Batı dizilerinde bulamayacağınız hikayelere sahip çok sayıda Kore dizisi var."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Squid Game: Netflix dizi birçok ülkede popüler kültürün de parçası haline geldi

Dizilerin çoğu ailece izlenebilecek türden.

Rumble, "Neredeyse hiç çıplaklık veya seks yok. Kore toplumu bu açıdan epey muhafazakar. Bu şekilde çekilmiş diziler, benzer kültürlere sahip toplumlarda da kolayca popülerleşiyor" diyor.

Kore dizilerinde işlenen toplumsal sorunlar dünyanın pek çok bölgesindeki gençlerin de hayatına temas eden sorunlar.

Rumble "Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki servet farkı arttıkça, Parazit'in Kore'deki aşırı uçları açıkça işlemesi gibi konular pek çok toplumda yankı buluyor" diyor ve ekliyor:

"Squid Game de bu açıdan benzer.

"Borçlanma ve geçim sıkıntısı gibi pek çok konuyu işledi. Çok sayıda insan için son derece zor geçen pandemi döneminde işlenen bu konular, dizinin daha fazla insanın hayatına temas etmesine katkıda bulunmuş olabilir."

Peki Kore dizileriyle Squid Game vesilesiyle tanışan kişiler, bundan sonra hangi dizileri izleyebilir?

İşte altı tavsiye:

Crash Landing on You (romantizm sevenler için)

Kaynak, Netflix

Kore dizilerinin acayip ve büyülü dünyasıyla tanışmak için, bir fırtına sırasında yamaç paraşütü Güney ve Kuzey Kore arasındaki askeri bölgeye düşen zengin bir kadının hikayesini anlatan bu diziden daha iyisi zor bulunur.

İyiliksever bir Kuzey Kore askerinin kadını bulmasıyla birlikte entrika, politika ve mizah içeren talihsiz bir aşk hikayesi başlar.

16 bölümlük bu dizi 2019 yılında yayınlandığında Güney Kore'nin en popüler dizilerinden biri olmuştu.

Vincenzo (mafya dizileri sevenlere)

Kaynak, Netflix

Vincenzo Cassano (Song Joong-ki) İtalyan mafyasına danışmanlık yapan bir avukattır.

Ülkesi Kore'ye döndükten sonra yolsuzluğa bulaşmış kişilerle uğraşmaya başlar.

Bu dizi suç, mafya ve hukuk konularını son derece bağımlılık yapıcı bir anlatımla işliyor.

Oh My Ghost (seksi hayalet hikayeleri sevenler için)

Bakire olarak ölen ve seks yapana kadar öbür dünyaya gidemeyeceğine inanan bir genç kadının hayaletinin dadandığı genç ve ürkek bir şef yardımcısını anlatan bu dizi, New York Times'ın da övgüsünü kazanmıştı.

Kingdom (tarih ve korku hayranlarına)

Kaynak, Netflix

17. yüzyıldaki bir veliaht prensin, krallığını tehdit eden zombilerle mücadelesini işleyen bir tarih dizisi mi arıyorsunuz?

Yanıtınız evet ise bu dizi tam size göre.

Inheritors (Keeping Up with the Kardashians izleyicilerine)

The Heirs adıyla da bilinen bu dizi bir grup genç ve zengin öğrencinin aile işlerinin başına geçmeye hazırlandıkları bir dönemdeki arkadaşlık, rekabet, ve romantik ilişkilerini anlatıyor.

Dizide Kardashianlar'ın hayal bile edemeyeceği aşk üçgenleri görmek sizi şaşırtmasın.

Strong Girl Bong-Soon (süper kahraman dizileri sevenler için)

Genç bir kadının, ailesinin anne tarafından gelen süper kahraman güçlerini harekete geçirmesi gerekir.