Avustralya'da bir kişi karantina için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor

24 dakika önce

Avustralya'da Queensland eyaletinin Cairns kentinde bir kişi, Covid-19 karantinası için kaldığı otel odasını yakmakla suçlanıyor.

Otel odasını 2 çocuğuyla birlikte paylaşan 31 yaşındaki kadının, Pazar sabahı bir yatağı tutuşturduğu iddia ediliyor.

11 katlı otelde 160 kişi binadan tahliye edildi ancak kimse yaralanmadı.

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Canberra hükümeti de Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı. Avustralya vatandaşı olmayan ve son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilerin Avustralya'ya girişleri de kısıtlandı.