İtalya'nın ilk Omicron vakası: 'Semptomlarım hafif, aşı mükemmel sonuç verdi'

Övgü Pınar

Roma

29 Kasım 2021, 13:31 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Kaynak, EPA

İtalya'da koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilen ilk kişi, aşı yaptırdığını ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

Mozambik'ten İtalya'ya dönmesinin ardından omicron varyantını taşıdığı belirlenen erkeğin eşi, iki çocuğu, annesi ve kayınvalidesinin de Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kimliği açıklanmayan kişi, kamu yayın kuruluşu Rai'nin radyo kanalına konuştu; kendisinin ve ailesinin hafif semptomlar gösterdiğini, ailesinden 8-81 yaşları arasında 5 kişinin daha pozitif çıktığını söyledi, "Aşı yaptırdığım için memnunum. Benim ve ailemin hafif semptomlarına bakılırsa aşı mükemmel sonuç verdi" dedi.

Ailenin yaşadığı Caserta kentinin sağlık idaresi yöneticisi Ferdinando Russo da ailenin tüm üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Russo, "Durum kontrol altında, ilk hasta ve ailesinin viral yükü çok düşük" dedi ve bu durumun ailedeki tüm yetişkinlerin iki doz aşı yaptırmış olmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Kaynak, Reuters

4 gün sonra fark edildi

İtalyan basınına göre, koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilen ilk kişi hakkındaki diğer bilgiler şöyle:

-Ülkenin güneyindeki Caserta kentinde yaşıyor. Enerji şirketi Eni'de çalışıyor. 12 Kasım'da Mozambik'ten İtalya'ya ulaştı.

-İtalyan basınına göre, Güney Afrika aktarmalı olarak Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na geldi. Yolculuğa çıkmadan önce Covid testi yaptırmış ve testi negatif çıkmıştı.

-Roma'dan arabayla Caserta'daki evine gitti. Omicron varyantı taşıdığı birkaç gün boyunca ortaya çıkmadı.

-15 Kasım'da Caserta'dan kuzeydeki Milano kentine gitti. Ertesi gün burada yaptırdığı testi pozitif çıktı. Test sonrası yapılan analizler de bu vakanın Omicron varyantıyla yüzde 99 eşleştiğini gösterdi.

-Milano'dan tekrar Caserta'ya döndü. Ailesi de Covid testi yaptırdı, bu testler de pozitif çıktı. Aile karantinaya alındı. Ailenin diğer üyelerinin de Omicron varyantı taşıyıp taşımadığını belirleme çalışmaları sürüyor.

İtalyan yetkililer şimdi ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmeye çalışıyor. Omicron varyantı taşıdığı belirlenen kişinin İtalya'ya geldiği uçaktaki 133 kişiye de ek kontroller yapılıyor. İtalyan basınına göre bu uçaktaki diğer yolcuların ilk testleri negatif çıktı.

Ailenin iki çocuğunun sınıfları karantinaya alındı. Sınıftaki öğrenci ve öğretmenlerin ilk test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi ancak karantinaya son vermek için bir test daha yapılması planlanıyor.

Caserta kentinin içinde yer aldığı Campania bölgesinin başkanı Vincenzo De Luca, gerekli tüm kontrollerin ve temas takiplerinin yapıldığını söyledi.

De Luca, "Sakin ama ihtiyatlı olmalıyız. Campania bölgesindeki hasta neyse ki iki doz aşı yaptırmıştı, neredeyse asemptomatik" dedi.

Omicron varyantı nedeniyle İtalya Sağlık Bakanlığı geçen Cuma günü yeni seyahat kısıtlamaları kararı almıştı.