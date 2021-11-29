Magdalena Andersson: İsveç'in ilk kadın başbakanı beş günde ikinci kez göreve seçildi

29 Kasım 2021, 17:40 +03

Ancak İsveç yasaları gereği, milletvekillerinin yarıdan fazlası (175) Andersson'un başbakanlığını reddetmediği için, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri beş gün içinde ikinci kez göreve seçilmiş oldu.