Avustralya Parlamentosu çalışanlarının üçte birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı

AKP'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunlar olduğunu belirten Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" dedi. Arınç, "Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar" ifadelerini kullandı.

29 Kasım 2021