Enes Kanter: NBA oyuncusu ABD vatandaşı olup soyadını Freedom (Özgürlük) olarak değiştirdi

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Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Ener Kanter, ABD vatandaşı olarak, Türkçe'de 'özgürlük' anlamına gelen Freedom soyadını aldı.

Oyuncunun mevcut soyadı ise ikinci ismi olarak kaldı.

İsviçre doğumlu, Türkiye'de yetişmiş olan Kanter, pazartesi günkü vatandaşlık töreninde vatandaşlık yeminini tekrar ederken yeni soyadını kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, Twitter ismini de Enes Kanter Freedom olarak güncelledi ve vatandaşlık töreninin videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yönelten Enes Kanter Freedom'ın Türkiye pasaportu 2017 yılında iptal edilmişti.

Babası Mehmet Kanter de 2017'de Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mehmet Kanter aynı yıl Enes'i evlatlıktan reddettiğini de açıklamıştı.

Kanter Freedom, CNN'e verdiği röportajda, isim değişikliğinin hayatı boyunca verdiği "özgürlük savaşının" bir simgesi olduğunu ve Türkiye'de bu özgürlüklerinin olmadığını savundu; "Burada, ABD'de konuşma, inanç, ifade ve basın özgürlüğü var. Türkiye'de bunların hiçbirine sahip değildim" dedi.

Kanter Freedom'ı eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "Enes bu ülkeyi mükemmel yapan birçok değerin vücut bulmuş hali" diyerek tebrik etti.

Boston Celtics'in bu hafta Philadelphia 76ers'a karşı oynayacağı maçta Kanter'in formasında Freedom ismi olacak. Enes Kanter takım arkadaşlarının kendisine zaten Freedom olarak hitap ettiğini de söyledi.

2009 yılından bu yana ABD'de yaşayan Kanter, Uygur Türkleri'ne yönelik muamele yüzünden Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'e de "acımasız bir diktatör" demiş ve Çin, Kanter'in ismini sosyal medyada engellemişti.

Türkiye, Gülen yapılanmasıyla ilişkisi nedeniyle 2019 yılında Enes Kanter hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.