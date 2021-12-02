Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması birinci sırada yer aldı

21 dakika önce

Kaynak, APPLE

Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı.

Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World

Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion

Yılın Mac Uygulaması: Craft

Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN

Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather

Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift

Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution

Yılın Mac Oyunu: Myst

Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3

Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion

Kaynak, Alamy

Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple, Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı.

Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.

Türkiye'de yılın en iyi uygulamaları

iPhone

Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar

Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks

Ücretsiz Oyun PUBG MOBILE RESISTANCE

Ücretli Oyun: Mesih

iPad

Ücretsiz Uygulama: YouTube

Ücretli Uygulama: Procreate

Ücretsiz Oyun: Among Us!

Ücretli Oyun: Minecraft

Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition

iPhone için en iyi ücretsiz uygulamalar:

Hayat Eve Sığar

Telegram

e-Nabız

WhatsApp

Instagram

YouTube

Trendyol

getir

TikTok

e-Devlet

CDAS

Facebook

Yemeksepeti

Google Maps

ZOOM

Hepsiburada

Snapchat

BiP

Ziraat Mobil

Gmail

iPhone için en iyi ücretli uygulamalar: