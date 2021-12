Angela Merkel askeri törenle uğurlandı, vedası için bir de punk şarkı seçti

11 dakika önce

Kendi deyimiyle "genelde klasik müzik seven" Merkel bir müzik tutkunu olarak biliniyor.

Her ikisi de 60'lı yaşlarının ortasında olan iki kadın, 1992 yılında uyuşturucuyla ilgili bir TV şovunda tartışmışlardı. Hagen, 1980'de BBC'nin Old Grey Whistle Test isimli şovundaki İngilizce performansıyla hem Almanya'da hem de yurt dışında büyük bir başarı elde etmişti.

Tagesspiegel gazetesine göre, hemen hemen her Doğu Alman bu şarkının sözlerini ezbere bilir.

Merkel'den önceki Başbakan Gerhard Schröder de Kasım 2005'te Frank Sinatra'nın My Way (Benim Yolum) şarkısını seçmişti. Eski Savunma Bakanı Thomas de Maizière ise 2014'te 1980'lerin hit pop şarkısı Life Is Life'ı seçmişti.