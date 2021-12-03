Cristiano Ronaldo 800 gole ulaşan ilk futbolcu oldu

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Manchester United'ın forveti Cristiano Ronaldo, Perşembe akşamı oynanan Premier Lig maçında Arsenal'e karşı 800. üst düzey kariyer golünü atarak bunu başaran ilk oyuncu ünvanını aldı.

36 yaşındaki oyuncu, 4 ayrı lig takımı ve Portekiz formasıyla çıktığı 1097 karşılaşma ile bu sayıya ulaştı.

Ronaldo, 130 golü Man United ile, 450 golü Real Madrid formasıyla, 101 golü Juventus ve 5 golü de Sporting forması ile kaydetti. Portekizli yıldız, milli forma ile de 115 gol attı.

Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid'de, erkek milli takımlar seviyesinde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Premier Lig'in en golcü oyuncusu olan Alan Shearer, Ronaldo'nun 800. gol başarısı için, "Durup, 'vay canına' deyip alkışlamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Shearer övgü dolu sözlerini sürdürdü: "Asıl öne çıkan şey kararlılığı. En tepeye çıkmaz zordur ama asıl zor olan orada kalmaktır. Her sabah kalkıp yeniden başlayacaksınız ve tüm dünya sizin performansınız izlecek. Başardığı şey gerçekten inanılmaz"

Ronaldo'nun Portekiz milli takımından takım arkadaşı Bruno Fernandes de, "En iyi olma arzusunu sürdürüyor. Kendini nasıl motive ececeğini biliyor" yorumunu yaptı.

Arsenal karşısında iki gol atan oyuncu 801 gole ulaşmış durumda.

Ronaldo tarihin en çok gol atan oyuncusu mu?

Bunu belirleyebilecek bir merkezi veri tabanı bulunmuyor. Ama Ronaldo kesinlikle üst seviyedeki resmi maçlar söz konusu olduğunda zirvede bulunuyor.

Çek Futbol Federasyonu, Josef Bican isimli futbolcunun resimi maçlarda 821 gol attığını duyurdu. Ancak bu gollerden bir kısmının paf takımda ve resmi olmayan uluslararası maçlarda atıldığı belirtiliyor.

Brezilyalı yıldızlar Pele ve Romario da ayrı ayrı 1000'den fazla gol attıklarını iddia ediyor ama eğer dostluk maçları çıkarılırsa bu sayı 700'lere inecektir.

RSSSF isimli bir futbol istatistik kuruluşu, 769 golle Pele ve 761 golle Ferenc Puskas'ın Ronaldo'ya en yakın isimler olduğunu açıklıyor.

Lionel Messi ise 756 golle Ronaldo'nun arkasında geliyor. Arjantinli yıldız; Barcelona ile 672, milli forma ile 80 ve Paris St-Germain ile 4 gole imza attı.

Messi tek bir kulüp formasıyla en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ronaldo Man United ile 17 maçta 12 gole imza attı

Ronaldo'yu bundan sonra neler bekliyor?

Man United'da bir sonraki maçta saha kenarında yeni çalıştırıcı Ralf Rangnick olacak.

Rangnick prese dayalı futbolu ile tanınıyor. Ronaldo ise bu sene Premier Lig'de 90 dakikalar söz konusu olduğunda diğer tüm forvetlerden daha az pres yaptı.

BBC Radio 5 spikeri ve eski İngiltere kalecisi Rob Green, Ronaldo konusunda kararı Rangnick'in vereceğini söylüyor ve devam ediyor: