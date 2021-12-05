Omicron: İngiltere, yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

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Bu tarihten itibaren ülkeye seyahat eden 12 yaşından büyük yetişkinlerin, hızlı antijen testi veya PCR testi ile Covid olmadıklarını belgelemeleri gerekecek.