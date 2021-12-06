Omicron: Oxford-AstraZeneca aşısını geliştiren Profesör Sarah Gilbert, 'Bir sonraki salgın Covid'den daha ölümcül olabilir' dedi

Becky Morton

BBC News

6 Aralık 2021, 13:35 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sarah Gilbert Oxford-AstraZeneca aşısını geliştiren

Oxford-AstraZeneca aşısını geliştiren bilim ekibinden Profesör Sarah Gilbert, bundan sonra insanlığı etkileyecek büyük salgınların şu an yaşadığımız Covid krizinden daha ölümcül olabileceğini söyledi.

İngiltere'nin ünlü radyo ve televizyon yayıncılarından Richard Dimbleby anısına 44 yıldır; o yılın sanat, kültür, bilim, ekonomi gibi alanlarda etkili ve önemli bir ismi tarafından yapılan konuşmayı bu yıl Oxford-AstraZeneca aşısının mimarlarından olan Profesör Sarah Gilbert yaptı.

Profesör Sarah Gilbert, Pazartesi akşamı BBC 1 televizyon kanalı ile BBC iPlayer üzerinden de yayımlanacak konuşmasında, sağlanan ilerlemelerin boşa gitmemesi için salgınlara hazırlık için daha fazla fon ayrılması gerektiğini söyledi.

Gilbert Covid salgınında gelinen noktaya da değinerek Omicron varyantına karşı aşıların daha az etkili olabileceği uyarısında bulundu ve insanların bu varyantla ilgili bilgiler netleşene kadar daha tedbirli olmalarını istedi.

Sarah Gilbert, Covid aşısı üzerinde 2020 yılının başlarında virüsün Çin'de ortaya çıkışından hemen sonra çalışmaya başlamıştı.

Bugün 170'ten fazla ülkede kullanılan Oxford-AstraZeneca dünyanın en yaygın Covid aşısı.

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Yeni ve daha tehlikeli salgınlar

Gilbert, "Bu bir virüsün hayatlarımızı ve geçim kaynaklarımızı son tehdit edişi olmayacak. Şu bir gerçek ki bundan sonraki salgın çok daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha öldürücü ya da her ikisi birden olabilir" dedikten sonra buna karşı şimdiden hazırlık yapılmasını istedi:

"Bütün bu yaşadıklarımızdan ve çektiklerimizden sonra, yaşadığımız dev ekonomik kayıplar yüzünden salgınlara hazırlık için hala fon bulunamadığı bir duruma düşmemeliyiz. Kaydettiğimiz ilerleme ve edindiğimiz bilgiler kaybolup gitmemeli."

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Omicron varyantı

Profesör Gilbert, Omicron'la ilgili olarak, protein çıkıntılarındaki mutasyonların virüsün bulaşıcılığını artırdığının bilindiğini hatırlattı, "Fakat başka mutasyonlar da var ve bunlar aşılar ya da daha önceki varyantlardan hastalanmış olmak yoluyla sağlanan antikorların daha az etkili olması anlamına gelebilir" diye ekledi.

Gilbert, "Daha iyi anlaşılıncaya kadar temkinli olmalı ve bu yeni varyantın yayılmasını yavaşlatacak adımlar atmalıyız" diye konuştu.

Buna karşılık Sarah Gilbert yeni varyanta yakalanma riskinin artmasının, ille de hastalığın daha şiddetli geçeceği ya da daha öldürücü olacağı anlamına gelmeyeceğine de dikkat çekti.

Gilbert bu salgın sırasında aşılar ve ilaçlar konusunda sağlanan hızlı ilerlemelerin artık bu alanda normal ilerleme hızı haline gelmesi gerektiğini de söyledi.

Omicron'un yayılışı yavaşlatılabilir mi?

Omicron'un ortaya çıkışıyla birlikte bazı Afrika ülkelerini kırmızı listeye alarak yeniden sıkı seyahat kısıtlamaları koyan İngiltere hükümeti, Cumartesi günü de başka ülkelerden gelen tüm yolcuların, yola çıkmadan önce Covid testi olmaları zorunluluğu getirdi.

Salı günü sabaha karşı 04:00'dan itibaren başka ülkelerden İngiltere'ye seyahat eden 12 yaş üzeri bütün yolcuların yola çıkmadan önceki 48 saat içinde PCR veya hızlı antijen testi yaptırmaları şart koşuluyor.

Fakat bilim insanları hükümete seyahat kısıtlamalarının çok geç kaldığı uyarısında bulunuyor.

İngiltere hükümete tavsiyelerde bulunan Salgın-Grip Bilimsel Modelleme Grubu üyesi olan Profesör Mark Woolhouse BBC'ye verdiği mülakatta, Omicron'un ülkede zaten "bayağı hızlı bir şekilde" yayıldığını söyledi.

Woolhouse, "Eğer bu ülkedeki ve Güney Afrika'daki yayılma hızı önümüzdeki haftalar ve aylarda devam ederse, Omicron, Delta varyantının yerini alarak dünyadaki hakim virüs olacak" dedi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da Pazar günü itibarıyla 96 yeni Omicron vakası daha açıklandı. Ülkedeki toplam Omicron vakalarının sayısı 246'ya çıktı.