Instagram: Aileler çocuklarına zaman sınırı getirebilecek

39 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Instagram CEO'su Adam Mosseri bu hafta ABD'li senatörlere konuştu.

Instagram'ın duyurduğu yeni özelliğe göre, ebeveynler çocuklarının uygulamada geçirdiği zamanı yönetebilecek. Geçtiğimiz aylarda Facebook'un, sosyal medyanın gençler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ortaya çıkaran şirket içi araştırma sonuçları basına sızmıştı. Uygulama bu nedenle baskı altındaydı.

Bu hafta Instagram CEO'su Adam Mosseri çevrimiçi güvenlikle ilgili ABD senatörleriyle görüşmüştü.

Bugün de bir blog paylaşımı yaparak uygulamanın "Ara vermek ister misin?" özelliğini duyurdu.

Özelliğe göre uygulama uzun süre aktif olduğunda, kullanıcıya Instagram'a ara vermek isteyip istemediği sorulacak.

Ara vermek için hatırlatma kurulması tavsiye edilecek. Ayrıca farkındalık ve rahatlama önerileri sunulacak.

Bu yeni özellik bugün İngiltere, İrlanda, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma açıldı. Gelecek yılın başlarında diğer ülkeler için de ulaşılabilir olacak.

Duyurulan yeniliklerden birine göreyse ebeveynler çocuklarının Instagram'da ne kadar zaman geçirdiğini görebilecek ve zaman sınırı getirebilecek.

Çocuklara ara vermeleri konusunda hatırlatma da gönderilecek.

Bu özellik ise Mart 2022'de kullanıma açılacak.

Ayrıca Instagram'da Ocak 2022'den itibaren kullanıcılar kendi paylaşımlarını, beğenilerini ve yorumlarını kronolojik olarak görebilecek.

Mosseri, bu özelliğin özellikle gençler için önemli olduğunu, böylece Instagram'da başkalarıyla ne gibi bilgiler paylaştıklarını ve dijital ayak izlerini görebileceklerini belirtiyor.

Neler olmuştu?

Instagram'ın sahibi Facebook'un yaptığı şirket içi araştırmada, sosyal medyanın gençlerin psikolojisini ve beden algısını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi bu gizli tutulan araştırmanın sonuçlarını yayımlamış ve Instagram kârı her şeyin üzerinde tuttuğu gerekçesiyle büyük bir tepki çekmişti.

Ayrıca Facebook araştırma sonuçlarına kayıtsız kalmakla itham edilmişti.

Bunun üzerine Instagram bir blog yazısı ile iddialara cevap verdi.