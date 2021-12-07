BBC’nin 2021 yılı 100 Kadın listesi yayımlandı: Bu yılki listede Sevda Altunoluk ve Elif Şafak da var

Şiirleri ve yazılarıyla Afgan kültüründeki ataerkil normlara meydan okuyan ödüllü şair ve yazar.

Lima Aafshid gazetecilik eğitimi aldıktan sonra beş yıldan uzun süre bağımsız muhabir ve yorumcu olarak çalıştı.

Aynı zamanda pandemi sırasında 200'den fazla üyesi için sanal şiir toplantıları düzenledi. Onların, salgına rağmen bir topluluğun parçası olduklarını unutmamalarına yardımcı olan Kabil Üniversitesi Şiir Derneği'nin üyesi.

*Afganistan'ın düşmesi, 20 yıldır içinde debelendiğimiz çamura batmak gibi. Yine de ormanın karanlığında ışığa uzanan bir dal gibi yükseleceğimizden umutluyum.