Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü

8 Aralık 2021, 12:31 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Kaynak, ANI

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ile eşini de taşıyan askeri helikopter, Tamil Nadu eyaletinde Conoor kenti yakınlarında düştü.

Kazada en az dört kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ancak adları açıklanmayan iki kaynak, Rawat'ın akıbetinin henüz bilinmediğini söyledi.

Mi-17V5 tipi helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunuyordu.

Ormanlık araziye düşen helikopter, askeri bir koleje gitmek üzere havalanmıştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kazanın soruşturulduğunu duyurdu.

Bipin Rawat kimdir?

Hindistan'da kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıkları 2019 yılı sonunda birleştirilmiş ve 63 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Rawat da Hindistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

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1,3 milyon askeri olan Hindistan ordusuna 1978'de katılan Rawat, daha önce Keşmir'in Hindistan yönetimindeki kesiminde ve Çin sınırındaki kuvvetlere komuta etmişti.

Rawat, Hindistan'ın kuzeydoğu sınırındaki isyanların azaltılmasındaki rolü ve komşu Myanmar'a yapılan sınır ötesi harekatı yönetmesiyle tanınıyor.