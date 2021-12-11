ABD eyaletlerinde kasırga: Kentucky Valisi, 50'den fazla can kaybının olabileceğini söyledi

11 Aralık 2021, 13:41 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Amazon'un çöken deposunda çok sayıda yaralının olabileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalette etkili olan kasırga nedeniyle gece boyunca 50'den fazla kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

Ölü sayısının 70 ile 100 arasında olabileceğini belirten Vali Beshear, kasırganın eyalet tarihindeki en kötü kasırga olduğunu söyledi.

Ülkenin diğer eyaletlerini de vuran kasırgalar nedeniyle Arkansas eyaletinde bakımevinde yaşayan bir kişi hayatını kaybetti, Illinois'de ise Amazon'a ait bir deponun çatısı çöktü. Depodaki işçilerin de mahsur kaldığı bildirildi.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois eyaletleri için kasırga uyarısında bulundu.

Arkansas'taki Craighead ilçe yargıcı Marvin Day, Associated Press'e verdiği demeçte, bir kısmı yıkılan bakımevinde 20 kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Bakımevinin 90 dakika içerisinde boşaltıldığını belirten Day, arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan yetkililer, Illinois eyaletinin Edwardsville kentindeki deponun da kasırga nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.

İçeride kaç işçinin mahsur kaldığı henüz bilinmezken, acil servis yetkililerinin Facebook'ta yaptığı paylaşımlarda olayda çok sayıda kişinin yaralanmış olabileceğini söyledi.

Sarah Bierman isimli bir Amerikalı, eşinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan Bierman, "Onunla bu akşam saat 8'de konuştuk. Kamyonetini bırakmak için depoya dönüyordu. O zamandan beri ondan haber alamadım" dedi.

Ne olup bittiğini görmek için olay yerine gittiğini belirten Bierman, "Endişeleniyorum. Sadece iyi olup olmadığını bilmek istiyorum" diye konuştu.

Illinois Valisi JB Pritzker, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla. Gerekli tüm devlet kaynaklarını sağlamak için belediye başkanına ulaştım" ifadelerini kullandı.

Amazon sözcüsü ise yaptığı açıklamada, şirketin durumu ve hasarı değerlendirdiğini söyledi.

Kentucky'de de acil durum ilan edildi.

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, "can kaybının beklendiği" aktarıldı.