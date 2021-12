2021'in en çarpıcı fotoğrafları

Kasım 2021, Tuvalu'daki COP26 İklim Konferansı konuşması

"Sular etrafımızda yükselirken boş durmayacağız" diyen bakanın çarpıcı görüntüsü ve endişeli sözleri, Jan Asselijn'in 1651 tarihli "Amsterdam yakınlarındaki Saint Anthony hendeğindeki oyuk (The Breach of the Saint Anthony's Dike near Amsterdam) tablosundan Alman dijital sanatçı Kota Ezawa'nın 2011'de hazırladığı ve Güney Amerika'daki yüksek sular altında kalan mahallelerin medya görüntülerinden esinlendiği çalışması Sel'e (The Flood) kadar pek çok eseri akıllara getiriyor.